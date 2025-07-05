تقارير تكشف حقيقة مفاوضات برشلونة لضم نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية، حقيقة دخول برشلونة الإسباني في مفاوضات لضم الهولندي دينزل دومفريس ظهير أيمن نادي إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أكد وجود شرط جزائي، يسمح للاعب دينزل دومفريس صاحب الـ29 عامًا بالرحيل عن إنتر ميلان هذا الصيف، مقابل 25 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن هذا الشرط الجزائي يمكن تفعليه بموعد أقصاه منتصف يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن البرسا أظهر اهتمامًا بضم الدولي الهولندي خلال الأشهر الماضية، لكن من دون أن يتحول الاهتمام إلى عرض أو تحرك رسمي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يفكر نهائيًا في التعاقد مع دومفريس، في ظل تألق جولز كوندي مع الفريق في الموسم الماضي، وأن النادي الكتالوني يرى كوندي هو الأفضل لشغل الجبهة اليمنى في الموسم المقبل، ولا داعي للتعاقد مع دومفريس، على الرغم من تألقه مع إنتر في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دومفريس لن يوافق على الانتقال إلى برشلونة في حال إذا فكر النادي في ضمه، خاصة أنه لا يضمن قيده في قائمة النادي الكتالوني.

وشارك دومفريس في 49 مباراة رفقة إنتر في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.

قيمة الشرط الجزائي في عقد دومفريس مع إنتر ميلان

ويُعد دومفريس أحد أبرز اللاعبين في إنتر ميلان، علمًا أن الدولي الهولندي يجيد اللعب في أكثر من مركز، على غرار الظهير الأيمن، ومتوسط الميدان الأيمن.

وتُقدَر القيمة السوقية الحالية للهولندي دومفريس بـ35 مليون يورو، لكن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد وجود شرط جزائي، يسمح للاعب صاحب الـ29 عامًا بالرحيل عن إنتر ميلان هذا الصيف، مقابل 25 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن هذا الشرط الجزائي يمكن تفعليه بموعد أقصاه منتصف يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن البرسا أظهر اهتمامًا بضم الدولي الهولندي خلال الأشهر الماضية، لكن من دون أن يتحول الاهتمام إلى عرض أو تحرك رسمي.

مسيرة دينزل دومفريس

وكان دومفريس انضم إلى إنتر ميلان صيف 2021، قادمًا آنذاك من آيندهوفن الهولندي، مقابل 14.25 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وخاض دومفريس 179 مباراة بقميص إنتر ميلان حتى الآن، مُسهمًا بـ48 هدفًا (سجّل 22 هدفًا، قدّم 26 تمريرة حاسمة)، وقد تُوج بصحبة الفريق بـ6 ألقاب، بواقع 3 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقب واحد في الدوري الإيطالي.

وسبق لدومفريس أن خاض 6 مباريات أمام برشلونة، مُسهمًا بـ5 أهداف (سجّل هدفين، قدّم 3 تمريرات حاسمة)، مع تحقيقه انتصارين، مقابل تعادلين وخسارتين.

وقدم دومفريس كل إسهاماته التهديفية أمام برشلونة، في مباراتين خاضهما ضد النادي الكتالوني، ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-25.

وسجل دومفريس هدفين وصنع آخر، ليقود إنتر ميلان للتعادل 3-3 مع برشلونة في لقاء الذهاب، قبل أن يصنع الهولندي ثنائية في مباراة الإياب، ليُسهم بصورة مؤثرة في فوز "النيراتزوري" بنتيجة 4-3، عقب التمديد لشوطين إضافيين.

ويعتقد مراقبون أن ضم دومفريس سيمثل إضافة نوعية مهمة لتشكيلة "البلوغرانا" الحالية، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

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