من ألبوم "يا مشاعر"، نوال الزغبي تطرح 3 أغنيات جديدة قريبًا

تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي على استكمال طرح أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "يا مشاعر" والتى تتنوع أغنياته ما بين اللهجة المصرية واللبنانية، فهو يمثل عودة قوية للنجمة نوال الزغبي إلى الأغنية المصرية.

ألبوم نوال الزغبي الجديد

غازلت النجمة نوال الزغبي جمهورها المصري بأغنيتين باللهجة المصرية مع كبار الشعراء والملحنين ضمن أغنيات ألبومها الجديد "يا مشاعر" والتى طرحتهما عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، هما "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس وماستر ماهر صلاح، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان "أجي بالدلع"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومكس وماستر أمين نبيل.

وتستكمل نوال الزغبي مفاجآتها للجمهور المصري، حيث تستعد لطرح 3 أغنيات باللهجة المصرية خلال شهري يوليو الجارى وأغسطس المقبل، وستحمل هذه الأغاني مفاجآت مميزة لجمهورها الذى يحرص على متابعة أعمالها والإستماع لأغنياتها، وذلك لصوتها الدافئ وإحساسها العالي فضلًا عن حضورها المتجدد وبصمتها الخاصة على التطور الموسيقي العصري.

تتميز أغاني ألبوم "يا مشاعر" بالتنوع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي،كما جاء التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين المصريين ليضيف ثقلًا خاصًا على هذا العمل، ويؤكد شغف نوال بالموسيقى المصرية التي لطالما قدّمت عبرها أهم نجاحاتها.

وكانت النجمة نوال الزغبي طرحت الأغنية الرئيسية للألبوم "يا مشاعر" التى تحمل اسمه، وهى من كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر، توزيع وميكس وماستر عمر صباغ، واستخدمت نوال الزغبي خلال الفيديو كليب الخاص بالأغنية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهى خطوة جريئة تعكس انفتاحها على التكنولوجيا وتأُثيرها على صناعة الأغنية.

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