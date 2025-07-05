جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أطلقا من غزة باتجاه كيسوفيم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة باتجاه منطقة كيسوفيم القريبة من الحدود.

وأشار جيش الاحتلال إلي أنه لم تسجل إصابات أو أضرار مادية فيما تواصل قواته تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود شظايا أو تهديدات إضافية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن هناك استعدادات مكثفة لإرسال فريق مفاوض إسرائيلي إلي العاصمة القطرية الدوحة غدًا، في إطار التحركات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

تطور لافت في مسار المفاوضات

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بوجود مؤشرات إيجابية من حماس بشأن ورقة الإطار المقترحة، مما يعزز احتمالات التقدم في المباحثات بوساطة مصرية وقطرية.

من جانبها أعلنت حركة حماس، أنها أجرت سلسلة اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، للتشاور والتنسيق حول ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على غزة واليات تنفيذها، مؤكدة أن الرد صيغ بروح إيجابية وبشكل موحد يعكس الإجماع الوطني.

توافق وطني داعم للمقاومة الفلسطينية

وقالت حركة حماس، إن الاتصالات أثمرت على توافق وطني شامل يدعم موقف قوي المقاومة الفلسطينية، بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات السياسية والميدانية.

تسليم الرد الي الوسطاء

وأكدت حماس أنها قدمت الرد الرسمي إلي الوسطاء بعد مشاورات داخلية ومشتركة مع باقي الفصائل، مشيرة إلي أن الرد يعكس روح الانفتاح على المبادرات التي تضمن رفع العدوان الإسرائيلي وتحقيق المطالب الفلسطينية

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن التقديرات داخل المؤسسة السياسية والأمنية تشير إلى أن شروط حركة حماس في مفاوضات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى لا تُعد عقبة كبيرة في هذه المرحلة، ما يفتح المجال أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل خلال أيام.

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