البترول تراقب منظومة الشحن والتوزيع بمستودع العدوة بالفيوم

أجرى الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، جولة ميدانية تفقدية لمستودع العدوة الرئيسى التابع لشركة التعاون للبترول بمحافظة الفيوم حرصا على رفع كفاءة التشغيل ومتابعة جاهزية أنظمة السلامة بمواقع الشحن والتوزيع البترولي، رافقه خلالها فريق من الإدارة المركزية للسلامة، ضم الدكتور الكيميائي خالد إسماعيل والدكتور محمد أبو شوشة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتكثيف الزيارات الميدانية لكافة مواقع العمل لمتابعة تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

سلامة العاملين مسئولية جماعية وأولوية قصوى

وأكد "البطل" خلال تفقده ومرافقيه عمليات شحن السيارات الصهريجية بالمنتجات البترولية، أن مفهوم السلامة يجب أن يكون ثقافة راسخة لدى كل فرد في القطاع، مشددًا على أن العنصر البشري يأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة، خاصة في البرنامج الخامس الذي يركز على السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وأشار الجيولوجى علاء البطل إلى ضرورة التدريب المستمر للعاملين بالمستودعات والسائقين، وإجراء فحص فني دقيق للسيارات الصهريجية قبل الشحن، ضمانًا لسلامة عمليات النقل والتوزيع.

كما قام "البطل" بمتابعة منظومة العمل في الغرفة المركزية للتحكم والمراقبة الخاصة بمنطقة شمال قبلي، والتي ترصد الكميات بالمستودعات وحركة السيارات من المستودع إلى محطات ومنافذ التوزيع، باستخدام أنظمة مراقبة آلية حديثة تساهم في تعزيز كفاءة وسرعة الأداء.

تجربة إخلاء ناجحة ومحاكاة واقعية لحريق مفاجئ

وخلال الزيارة، شهد "البطل" تنفيذ تجربة محاكاة لحريق وهمي داخل منطقة منصات الشحن بالمستودع، بهدف اختبار الجاهزية والتعامل السريع لفريق السلامة والطوارئ.

*مستودع العدوة: المركز الرئيسي لإمداد محافظة الفيوم بالكامل بالوقود*

واستمع "البطل" إلى عرض شامل حول الدورة التشغيلية لمستودع العدوة الذي يقع على مساحة 30 فدانًا، ويعد المستودع الوحيد بالمحافظة، حيث يغذي مدن وقرى محافظة الفيوم عبر شبكة محطات تابعة لشركة التعاون والشركات الشقيقة.

ويحتوي المستودع على 9 صهاريج للمنتجات البترولية بنزين 80 وبنزين 92 ومنتج السولار وJet fuel بسعة إجمالية تقارب 32 ألف طن، ويستقبل ويصرف أكثر من 400 مليون لتر سنويًا من خلال خطوط أنابيب وسيارات صهريجية.

كما يضم المستودع مخزن للزيوت والشحوم والكيماويات ووحدات للصرف الصناعي والصحي.

وفى ختام الجولة أكد د علاء البطل علي توجيهات السيد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المستمرة بضرورة التنفيذ الدقيق لإجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية بمنظومة شحن ونقل وتداول المنتجات البترولية، وأن ذلك يمثل أولوية قصوى للحفاظ على العنصر البشري ولحسن سير منظومة العمل البترولي.

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