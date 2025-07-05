نقل 3 مصابين في حادث الطريق الإقليمي إلى العناية المركزة بمستشفى الباجور (فيديو)

أعلن الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، نقل 3 حالات من مصابي حادث الطريق الاقليمى للعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي، مشيرا إلى أنه جار فحص وتقييم باقى الحالات.

مستشفى الباجور مجهزة ومستعدة للتعامل مع الحالات

وأضاف في تصريح خاص لفيتو، أن مستشفى الباجور مجهزة بأحدث الاجهزة ومستعدة للتعامل مع أي حالة ولم يتم اتخاذ قرار بنقل أى حالة من المصابين لمستشفى أخرى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة لمصابي حادث الطريق الإقليمى.

وكان الطريق الإقليمي شهد حادث تصادم صباح اليوم، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بوصول 13 مصابًا إلى المستشفيات، بينهم حالتا وفاة.

وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، وهم: أحمد صبري، عبد اللطيف السيد، علي مهني، مصطفى مهني، طفلة مجهولة الهوية، أحمد موسى، علي فتحي، عبد العزيز محمود، صلاح هلال، يحيى عبد الفتاح، عبد الله أسامة.

فيما استقبل مستشفى أشمون العام حالتين مصابتين، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأسفر الحادث كذلك عن وفاة كل من: أسامة عبد العليم (45 عامًا – عامل)، شريف محمود (38 عامًا – عامل) وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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