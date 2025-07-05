السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

هلا رشدي تقدم برنامجا جديدا على شاشة TEN

هلا بيك.فيتو
هلا بيك.فيتو

أعلنت  قناة TeN عن تعاقدها مع الفنانة هلا رشدي، لتقديم برنامج اجتماعي جديد "هلا بيك"، من المقرر انطلاقه قريبًا.

برنامج هلا بيك

كشفت الشبكة عن أن البرنامج يقدم محتوى إنساني يركز على القيم الأسرية، والتواصل بين الآباء والأبناء، ويناقش قضايا تهم الطفل والأسرة المصرية، في إطار حواري جذاب ومختلف.

ويعد هذا البرنامج هو التجربة الأولى لـ هلا رشدي في تقديم البرامج التلفزيونية، بعد أن حققت شهرة واسعة كمطربة بصوتها المميز، وخصوصًا من خلال تفاعلها الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الأعمار.
 

الفنانة هلا رشدي

 

ومؤخرا..كانت الفنانة هلا رشدي طرحت أغنية “زنجباري”،وظهرت هلا رشدي في الكليب مع ابنها. 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:من وانت صغير اوي بيبين بستنى ف يوم كف حبيبي، يضرب غطس يوماتي ف جيبي، من كي چي ل تعليمه العالي، من وانت ب حمالة وبابيون، ومطلع عيني عشان كرتون، يوني فورم المدرسة آصة ولون، والشوز والشنطة كانوا ف بالي".

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TEN القيم الاسرية الفنانة هلا رشدي برنامج هلا بيك

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