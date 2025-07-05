"مودة" يؤهل مدربين لتعزيز قدرات 1000 رائدة اجتماعية في قضايا الصحة الإنجابية

نفذ برنامج “مودة” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي معسكرًا تدريبيًا لتأهيل 21 مدربًا ومدربة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وذلك استعدادًا لتنفيذ تدريب موسّع يستهدف 1000 رائدة اجتماعية في 10 محافظات.

قضايا الصحة الإنجابية

يستهدف التدريب رفع وعي المجتمعات المحلية بقضايا الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

برنامج "مودة"

وأكدت راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة" أن المعسكر يأتي في إطار جهود البرنامج لتأهيل مدربين متخصصين يمتلكون مهارات تدريبية متقدمة، تُمكنهم من تصميم وتنفيذ برامج تأهيل فعّالة للرائدات الاجتماعيات، وتعزيز كفاءاتهم في التيسير الميداني، والتفاعل مع مختلف الفئات المجتمعية بأساليب احترافية.

وأضافت فارس أن التدريب تضمن محاور خاصة بمفاهيم الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها، أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي، وآثاره على الأسرة والمجتمع، وآليات الدعم والتعامل مع الناجيات.

كما يستهدف آليات تعزيز مهارات التواصل الفعال والحوار، وطرق التعامل مع المواقف الصعبة، ودور الرائدات الاجتماعيات في الحشد المجتمعي ونقل الرسائل التوعوية بفاعلية داخل البيئات المحلية.

وتدرب المشاركون أيضًا على إتقان مهارات التيسير، وإدارة الجلسات التدريبية، والتقييم، وكتابة التقارير.

واختُتم المعسكر بجلسات محاكاة عملية قدّم خلالها المشاركون تطبيقات واقعية لما اكتسبوه من مهارات ومعارف، وذلك في إطار التحضير للمرحلة التالية التي ستنطلق قريبًا لتأهيل الرائدات في المحافظات المستهدفة.

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