السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

الفنية العسكرية توقع اتفاقا مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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وقعت الكلية الفنية العسكرية عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، للمشاركة فى دعم فعاليات المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية لعام 2025.

وقام اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية، بتوقيع العقد مع اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية 

ويهدف عقد الاتفاق إلى تبادل الخبرات وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من خلال عقد العديد من الدورات الفنية والتدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى عدد من الندوات العلمية المتخصصة بما يسهم فى الإرتقاء بالعمل البحثى وإثراء العلم والمعرفة.

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