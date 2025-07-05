الفنية العسكرية توقع اتفاقا مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية

وقعت الكلية الفنية العسكرية عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، للمشاركة فى دعم فعاليات المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية لعام 2025.

وقام اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية، بتوقيع العقد مع اللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية

ويهدف عقد الاتفاق إلى تبادل الخبرات وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من خلال عقد العديد من الدورات الفنية والتدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى عدد من الندوات العلمية المتخصصة بما يسهم فى الإرتقاء بالعمل البحثى وإثراء العلم والمعرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.