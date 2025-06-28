الفنية العسكرية توقع عقدي اتفاق مع شركتين لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المالية

وقعت الكلية الفنية العسكرية عقدي اتفاق مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS) وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E- FINANCE) للمشاركة فى المسابقة الدولية التاسعة التى تنظمها الكلية (جائزة الفريق / إبراهيم سليم).

حيث قام اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية بتوقيع العقدين مع المهندس طارق لطفى حامد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات (MCS) والمهندس حسام حنفى عضو مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E- FINANCE).

تنمية روح الفريق والعمل الجماعى بين طلبة الكلية الفنية العسكرية

ويهدف عقدى الإتفاق إلى تبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من التطور التكنولوجى المتلاحق لتطوير مهارات الطلبة البحثية والعملية وتنمية روح الفريق والعمل الجماعى بين طلبة الكلية الفنية العسكرية ومختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية، وكذا إعداد وتأهيل كوادر علمية وهندسية ورعاية المبتكرين بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة المصرية.

حضر توقيع عقدى الإتفاق عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية ومسئولى الشركتين.

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