السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

عَقَدَ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة  المستشار محمد الشناوي رئيس المجلس، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، اليوم السبت، وذلك بعضوية كلٍ من  المستشارين: المستشار حمدي سالم، والمستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار عبد الحميد رسلان، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار خيري معوض، والمستشار باهي الدين محمد علي، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يناقش سير العمل بالتشكيل الجديد 

وبحسب ما أكده المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، ناقش المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بسير العمل القضائي والإداري بالهيئة، واستعرض منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.     

 

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