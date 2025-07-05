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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 67

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

 مع تصاعد وتيرة الأحداث وتشابك الخطوط الدرامية في مسلسل “آسر”، ازداد شغف الجمهور لمعرفة مصير الأبطال وتفاصيل الحلقات المقبلة، خاصة بعد نهاية مشوقة في الحلقة 66. 

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 67

ووسط حالة الترقب، يزداد بحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 67، ومن المقرر عرض مسلسل آسر الحلقة 67 غدًا الأحد 6 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية على منصة شاهد.

تفاصيل مسلسل آسر  

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.  

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.  

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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