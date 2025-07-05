المشدد 5 سنوات لعاطل متهم باستعراض القوة وإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في استعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها ج.ا ربة منزل بدائرة قسم شرطة المطرية

واسندت النيابة العامة الي م. ع اتهامات استعراض القوة ضد عامل وإصابة زوجته حيث اطلق الأعيرة النارية لاثاره الرعب داخلهم بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة المجني عليها بشلل فى العضلات باليد اليسري.

كما وجهت النيابة العامة الي المتهم تهمة تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المجنى عليهما للخطر.

وذكر الشهود في أقوالهم أن المتهم سيء السمعة ودائم الشجار مع جاره حيث استعان بأصدقائه للاعتداء علي المجني عليه وزوجته وأطلق أعيرة نارية صوبهما فاصاب الاخيرة بعاهه مستديمة.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين تم ضبطهما واعترفا أنه استعان بهما وضبط بحوزتهما سلاح ناري ومطواه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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