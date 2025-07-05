السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم باستعراض القوة وإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في استعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها ج.ا ربة منزل بدائرة قسم شرطة المطرية

 

واسندت النيابة العامة الي م. ع اتهامات استعراض القوة ضد عامل وإصابة زوجته حيث اطلق الأعيرة النارية لاثاره الرعب داخلهم بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة المجني عليها بشلل فى العضلات باليد اليسري.

كما وجهت النيابة العامة الي المتهم تهمة تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المجنى عليهما للخطر.

وذكر الشهود في أقوالهم أن المتهم سيء السمعة ودائم الشجار مع جاره حيث استعان بأصدقائه للاعتداء علي المجني عليه وزوجته وأطلق أعيرة نارية صوبهما فاصاب الاخيرة بعاهه مستديمة.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين تم ضبطهما واعترفا أنه استعان بهما وضبط بحوزتهما سلاح ناري ومطواه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المطرية النيابة العامة المطرية إستعراض القوة

مواد متعلقة

متى تصنف حوادث الاعتداءات على الآخر عاهة مستديمة؟ اعرف التفاصيل

أخبار الحوادث اليوم: القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر.. شاب يذبح شقيقته بـ"كتر" لشكه في سلوكها بأوسيم.. والمشدد 7 سنوات لسائق بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر

الأكثر قراءة

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

غياب رونالدو وصلاح، مراسم تشييع جنازة ديوجو جوتا (فيديو)

توافد نجوم ليفربول لتشييع جنازة جوتا (صور)

أسماء عدد من ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

الصحة: 9 حالات وفاة وإصابة 11 مواطنًا في حادث الطريق الإقليمي

إدارة المرور تدفع بمعدات وخدمات نظامية لرفع آثار حادث الطريق الإقليمي

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

الأزهر للفتوى: عاشوراء يوم المعجزة والتوحيد.. وهذه مراتب صيامه الثلاثة

لله درك يا ابن عباس، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية