وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة الوزارات والمؤسسات بالدولة، افتتحت وزارة التضامن الإجتماعى التشغيل التجريبى لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

التعامل مع الطوارئ والأزمات

وخلال مراسم الافتتاح ألقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى كلمة أشارت خلالها إلى أن إنشاء مركز السيطرة وإدارة الأزمات يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للوزارة ويعد نقلة حضارية فى التعامل مع الطوارئ والأزمات مستخدمًا التكنولوجيا الحديثة فى مجال الاتصالات.

شبكة موحدة ومؤمنة

كما أكد اللواء أح هانى محمود منصور مدير الإشارة على أن هذا المركز يأتى إستكمالًا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى شبكة موحدة ومؤمنة تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

حضر مراسم الافتتاح عدد من ضباط إدارة الإشارة وعدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى.

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