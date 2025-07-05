السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسميا، سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم السبت

الدولار
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت 5 يوليو2025.

اقرا التالى: سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية. 

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

 

البنك المركزى المصرى - فيتو 
البنك المركزى المصرى، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.27 جنيها للشراء.
-49.40 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.31 جنيها للشراء.
-49.41 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-49.31 جنيها للشراء.
-49.41 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-49.31 جنيها للشراء.
-49.41 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-49.31 جنيها للشراء.
-49.41 جنيها للبيع.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-49.31 جنيها للشراء.
-49.41 جنيها للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار اخر اخبار سعر الدولار بكام سعر الدولار فى مصر انخفاض سعر الدولار تحرير سعر الدولار توقعات سعر الدولار سعر الدولار أمام الروبل سعر الدولار أمام العملات الأخرى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى سعر الدولار أمام الين الياباني

مواد متعلقة

أسعار الذهب تقترب من مستويات قياسية مدفوعة بضعف الدولار

هل تنفجر شرارة الصعود؟، البورصة على موعد مع تحولات كبرى في يوليو

الجنيه الذهب ينتفض في منتصف تعاملات اليوم

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

سعر اليورو في 5 بنوك مصرية صباح اليوم السبت

5 شركات تتصدر قائمة الأسهم المتداولة بدون الصفقات.. 90.7 % صافي تعاملات المصريين خلال أسبوع.. وهذا تأثير توقعات خفض الفائدة الأمريكية على البورصة المصرية

البورصة المصرية.. EGX30 يتماسك فنيًا والأنظار تتجه نحو هذا المستوى

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم السبت 5 يوليو 2025

الأكثر قراءة

مفوض الريان القطري لحسم صفقة وسام أبو علي يغادر القاهرة، ماذا حدث؟

غياب رونالدو وصلاح، مراسم تشييع جنازة ديوجو جوتا (فيديو)

توافد نجوم ليفربول لتشييع جنازة جوتا (صور)

أسماء عدد من ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

الصحة: 9 حالات وفاة وإصابة 11 مواطنًا في حادث الطريق الإقليمي

إدارة المرور تدفع بمعدات وخدمات نظامية لرفع آثار حادث الطريق الإقليمي

انتقال القيادات الأمنية والمرورية إلى موقع حادث الطريق الإقليمي

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء؟ صوم وذكر وتوسعة على الأهل

الأزهر للفتوى: عاشوراء يوم المعجزة والتوحيد.. وهذه مراتب صيامه الثلاثة

لله درك يا ابن عباس، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية