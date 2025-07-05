السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

إدارة المرور تدفع بمعدات وخدمات نظامية لرفع آثار حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي

دفعت الإدارة العامة للمرور، بمعدات وأوناش لرفع آثار حادث الطريق الإقليمى الذى تسبب فى مصرع وإصابة 16 شخصا.

كما يقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات.

وانتقلت القيادات الأمنية بالادارة العامة للمرور ومديرية أمن الجيزة بمعاونة القوات المعنية إلى موقع الحادث المروع الذى وقع منذ قليل على الطريق الإقليمى بمنشأة القناطر بالجيزة، للمعاينة ورفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق. 

فيما تقوم سيارات الإسعاف بنقل الضحايا من الجثامين والمصابين الى المستشفيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهد الطريق الإقليمي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، كارثة جديدة، بعدما أسفر حادث تصادم مروع بين ميكروباصين قرب مدخل قرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر، عن مصرع 6 أشخاص في الحال، وإصابة 10 آخرين بإصابات بالغة. 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. 

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبيّن أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، مما أدى إلى تصادم مباشر بين المركبتين، وأسفر التصادم العنيف عن وفاة 6 ركاب، وإصابة 10 آخرين بجروح متفرقة، من بينهم حالات حرجة تعاني من كسور ونزيف داخلي.  

نقل الضحايا وفتح تحقيق

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى منشأة القناطر، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم ومنشأة القناطر لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف طبي مكثف.  

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