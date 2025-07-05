الرياضيات التطبيقية تربك طلاب الثانوية الأزهرية، "صعوبة في الأسئلة وضيق في الوقت" (فيديو)

أدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا والديناميكا) في مختلف معاهد الجمهورية، وسط حالة من التباين في الآراء حول مستوى الامتحان، حيث أجمع عدد من الطلاب على صعوبته واحتوائه على بعض الجزئيات غير المباشرة، إلى جانب امتداد زمن الإجابة الذي اعتبروه غير كافٍ.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

وقال أحد الطلاب من امام إحدى لجان محافظة القاهرة: "الامتحان كان في الاستاتيكا والديناميكا، وكان صعب شوية، يعني تقدر تقول عليه مستوى عالي. مش كل الأسئلة كانت مباشرة، معظمها مباشر بس فيه أسئلة تانية محتاجة تفكير. نقدر نقول إن الامتحان صعب بنسبة 50%""

وأضاف طالب آخر لـ “فيتو”:"الامتحان مش سهل، وكان فيه تركات محتاجة تركيز. نسبة الأسئلة الصعبة حوالي 40%، والامتحانات عمومًا مش كلها بنفس المستوى، فيه مواد سهلة وفيه مواد صعبة، لكن الرياضيات فيها تحدي واضح".

واتفق معه طالب ثالث قائلًا:"مستوى الامتحان متوسط، بس محتاج وقت أطول من اللي محددينه، التلات ساعات مش كفاية خالص لحل كل المسائل. الرياضة التطبيقية زى الرياضة البحثية.. طويل جدًا وعايز تركيز عالي"، مضيفًا: "في مواد تانية كانت أسهل شوية، لكن الرياضيات عموما واخدة طابع الصعوبة السنة دي".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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