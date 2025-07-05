عرض "نوباتيا" ضمن فعاليات مهرجان الفرق المسرحية (صور)

على مسرح السامر بالعجوزة، قدمت فرقة قومية أسوان عرض "نوباتيا"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض نوباتيا

العرض تأليف جمال عبد الناصر، وإخراج أحمد الغول، ويتناول قضايا اجتماعية برؤية معاصرة تستهدف تحفيز الجمهور، لدفعه نحو التفكير والسعي إلى التغيير.

"نوباتيا" تمثيل: أحمد عبد الله، مصطفى حسن، محمد أحمد، ناهد رزق، فرحة سيد، إيمان على سيد، حنين هاني، فادي عاطف، شيماء إبراهيم، محمود أحمد، حاتم فاروق، محمد حسام، أحمد محمد، الأمير راضي، محمد خيري، وديع ملك، عبد الله مصطفى، كريستين سيحة، فاروق أحمد، محمد صلاح، رباب مصطفى، أحمد كمال، سيدة مجدي، الشالي محمد، وأحمد أبو السعود.

أشعار كرم إسماعيل، ألحان شاهين محمد، ديكور وملابس أحمد أبو طالب، مساعدو الإخراج أحمد محمد علي، بيتر عماد، فيلوباتير فادي، حاتم فاروق، ومخرج منفذ إسماعيل عمارة.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.

وبحضور سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

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