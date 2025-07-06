أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 4

سيارات شيري… تراجعت أسعار سيارات شيري تيجو 4 برو في السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري، وبلغت قيمة التراجع نحو 25 ألف جنيه على جميع فئات السيارة، ويحسن ذلك من عمليات البيع والشراء داخل السوق المصري.





أسعار سيارات شيري تيجو 4 برو خلال يوليو 2025



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار السيارة خلال يوليو الجاري بعد التخفيضات كالتالي:



أول فئة كمفورت بسعر 900 ألف جنيه بدلًا من 925 ألف جنيه بتراجع 25 ألف جنيه.

ثاني فئة لاكشري بسعر 980 ألف جنيه بدلًا من مليون و5000 جنيه بتراجع 25 ألف جنيه.

ثالث فئة تيربو بسعر مليون و55 ألف جنيه بدلًا من مليون و80 ألف جنيه بتراجع 25 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارة شيري تيجو 4 برو



حصلت السيارة علي محرك 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر. كما يتوفر لها محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر. ويتصل كلا المحركين بناقل حركة CVT.

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