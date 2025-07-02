الأربعاء 02 يوليو 2025
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إزالة وإخلاء مخازن تحتوي على مواد خطرة تهدد سلامة المواطنين بحي الطالبية في الجيزة (صور)

إزالة مخزن يحتوي
إزالة مخزن يحتوي على مواد خطرة بحي الطالبية، فيتو

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات الرقابية لرصد المخازن المخالفة التي تحتوي على مواد خطرة أو قابلة للاشتعال داخل الكتلة السكنية، وذلك في إطار خطة المحافظة حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رصد المخازن المخالفة التي تحتوي على مواد خطرة أو قابلة للاشتعال  

وفي هذا السياق، تابع المحافظ جهود حي الطالبية، حيث تم تنفيذ الحي حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية بشارع عادل إمام المجاور للطريق الدائري، لضبط والتعامل مع عدد من المخازن المخالفة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال داخل المناطق السكنية، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان وممتلكاتهم. 
 

 


وشملت الحملة إزالة وإخلاء عدد من المخازن المقامة بالمخالفة من بينها مخازن للخُردة، وأخرى لفرز القمامة، ومخازن أخشاب، ومكابس كرتون، ومخازن للبلاستيك وأسفرت الحملة عن مصادرة العديد من المعدات والآلات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التصدي للمارسات التي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي ممارسات من شأنها تعريض سلامة المواطنين للخطر، مشددًا على استمرار تنفيذ الحملات لإخلاء المخازن الخطرة والمخالفة داخل المناطق السكنية، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، ضمن خطة شاملة لحماية السلامة العامة. 

وأشار المحافظ إلى أن ما تم تنفيذه بحي الطالبية يُعد نموذجًا لسلسلة من الحملات التي يتم تطبيقها تباعًا بكافة الأحياء والمراكز.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة حي الطالبية الطالبية

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