الحرب تستعر، روسيا تستهدف مطارات عسكرية ومستودعات أوكرانية في 152 منطقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات سلاح الجو الروسية استهدفت مطارات عسكرية ومستودعات أوكرانية في 152 منطقة.

قوات مجموعة المركز الروسية

وأضافت في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 440عسكريا، ومركبات مدرعة قتالية، وعدد من المدافع الميدانية".

وأوضحت أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، و4 مستودعات للذخيرة، وومحطة حرب مضادة للبطاريات أمريكية الصنع".

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