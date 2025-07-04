الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

أوكرانيا تعلن قصف روسيا لخط الكهرباء المغذي لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية

علم اوكرانيا، فيتو
علم اوكرانيا، فيتو

أعلنت السلطات الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، عن تعرض خط الكهرباء المغذي لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية لقصف روسي.

وأوضحت أن القصف  أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة التي تعد هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وتقع في منطقة زابوروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية. 

تدمير البنية التحتية للمحطة وتضرر خطوط الكهرباء

وأدى القصف إلى تدمير البنية التحتية للمحطة وتضرر خطوط الكهرباء، ما أثار مخاوف بشأن السلامة النووية. 

وتقع المحطة في منطقة زابوروجيا جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. 

مخاوف جدية بشأن سلامة المحطة النووية


وأثارت الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء مخاوف جدية بشأن سلامة المحطة النووية، خاصة وأنها تقع بالقرب من خطوط المواجهة. 

ومن جانبها وصفت السلطات الأوكرانية الحادث بأنه "أكبر مأزق من نوعه "، وحذرت من إمكانية أن تتجاوز الكارثة المحتملة حجم الكوارث النووية السابقة. 

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