ثنائي الهلال في جنازة جوتا بعد 12 ساعة من المشاركة ضد فلومنينسي

حرص الثنائي روبين نيفيز وجواو كانسيلو لاعبا الهلال السعودي على حضور جنازة ديوجو جوتا لاعب ليفربول التي تقام اليوم.

ووصل لاعبا الهلال إلى جنازة الراحل جوتا في مسقط رأسه بالبرتغال بعد أقل من 12 ساعة على مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم بأمريكا وقد شاركا في اللقاء كاملا.

وبدأت مجموعة كبيرة من لاعبي ليفربول في التوافد لحضور مراسم تشييع جنازة زميلهم ديوجو جوتا الذي لقي مصرعه مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مروع فجر الخميس الماضي بينما كان يستعد للعودة إلى إنجلترا لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

نجوم الريدز توافدوا لحضور جنازة اللاعب وشقيقه يتقدمهم قائد الفريق فيرجيل فان دايك والمدرب أرني سلوت.

وبينما كان لاعبو فريق ليفربول يصلون إلى موكب العزاء كان بعض مشجعي النادي ومحبي ديوجو جوتا يصفقون لجميع اللاعبين، في حين لم يستطع فان دايك الذي تقدم زملاءه أن يحبس دموعه.

وظهر أغلب لاعبي الريدز مرتدين أقمصة سوداء، وحضر العديد من الشخصيات الرياضية موكب العزاء، كما وصل رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.