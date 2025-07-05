الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر» بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959٫006 دولار أمريكى.

وكان الرئيس أصدر مؤخرا قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.



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