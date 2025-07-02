وزير قطاع الأعمال يبحث مع "GS E&C" الكورية الجنوبية فرص التعاون المشترك

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "GS E&C" الكورية الجنوبية، الرائدة عالميا في مجال الإنشاءات والهندسة والطاقة المتجددة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث فرص ومجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

تناول اللقاء إمكانية وسبل الشراكة في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة، وصناعة الأسمدة، وإنتاج الألومنيوم، وتصنيع الإطارات وبطاريات السيارات، حيث تم استعراض الإمكانات المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، والمحفزات التي توفرها الدولة لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص

وأكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة، مشيرًا إلى أهمية الشراكات التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل، في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الصناعية المستدامة.

من جانبه، أعرب وفد شركة GS E&C عن تطلعهم لتوسيع نطاق أعمالهم في مصر، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

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