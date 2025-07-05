السبت 05 يوليو 2025
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انفوجراف

المقرر أن يعلنه ترامب شخصيا.. أهم بنود اتفاق وقف النار بين إسرائيل وغزة (إنفوجراف)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
أهم بنود اتفاق وقف النار بين إسرائيل وغزة، فيتو
أهم بنود اتفاق وقف النار بين إسرائيل وغزة، فيتو

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إسرائيل ترامب جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال فلسطين وقف دائم لاطلاق النار

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