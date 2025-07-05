وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرا حول فعاليات وأنشطة مركز سقارة للتدريب

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، حول الأنشطة والفعاليات التي شهدها المركز خلال شهر يونيو 2025 في إطار الاستعدادات الجارية للوزارة لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز سقارة للعام المالى 2025 / 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن شهر يونيو الماضى شهد زخم كبير من الفعاليات والأنشطة فى إطار إجراء لجان المقابلات الشخصية والاختبارات لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز سقارة وإجراء تقييمات برامج المسار الوظيفي النوعية، حيث يشرف على إجراء تلك المقابلات والاختبارات قامات أكاديمية ومحلية متخصصة من بينهم اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وعدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات وعدد من عمداء ونواب وأساتذة الجامعات والهيئات المصرية.

تحقيق الانضباط والسعي إلى ترسيخ قيم الجدارة

وشددت الدكتورة منال عوض على أن اللجنة العليا للتقيمات تعمل على تحقيق الانضباط والسعى إلى ترسيخ قيم الجدارة والاستحقاق، من خلال معايير تقييم شاملة، تراعي الكفاءة الفنية، والقدرات القيادية، والاستعداد المهني، بما يليق برؤية وزارة التنمية المحلية ورسالة مركز سقارة، ويحقق أهدافه في بناء قيادات محلية مؤهلة ومؤثرة علميًا ومهاريًا، وقادرة على تلبية متطلبات العمل الميداني وتقديم خدمات عالية الكفاءة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن مركز سقارة شهد خلال يونيو 2025 إجراء عدد من الاختبارات والمقابلات الخاصة بمجموعة من البرامج ومن بينها برنامج ( تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني ) والفئة المستهدفة هم المرشحات لتولى وظيفة مديرى عموم ورؤساء قرى ومراكز ومدن وأحياء من القيادات النسائية بالمحافظات، وبرنامج "إعداد خبير واستشاري تدريب للمحليات" والفئة المستهدفة من خريجي برامج إعداد مدربين TOT الأساسية والمتقدم والتخصصية وإعداد قادة المستقبل وبرنامج "إعداد رئيس قرية"، وبرنامج "صيانة الحاسب الآلي وشبكات ونظم التشغيل "، وبرنامج ( إعداد رئيس مركز / مدينة / حي ) وبرنامج "استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي"، وبرنامج " تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل وبرنامج ( إدارة المشروعات PMP وAGIL ) ويستهدف هذا البرنامج جميع الفئات الوظيفية فى إدارة المشروعات / الادارة الاستراتيجية / الإدارة الهندسية وبرنامج ( تأهيل رئيس إدارة مركزية ).

وأوضح الدكتور عصام الجوهري أن مركز سقارة يعمل وفقًا لاستراتيجية مؤسسية ترتكز على الانتقاء العلمي للكفاءات، وتقديم برامج تدريبية قائمة على المنهج العملي والتطبيقي، بما يضمن تحقيق أعلى مردود تدريبي على أرض الواقع، مع التوسع في تطبيق اختبارات تحديد المستوى لضمان مواءمة البرامج لاحتياجات كل متدرب بدقة.

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