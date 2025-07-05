سيناريوهات مستقبل مصطفى محمد.. العودة للبيت الأبيض ممكنة.. اهتمام أهلاوي وعقبتان أمام إتمام الصفقة.. و5 عروض خليجية مغرية لمهاجم نانت

في تطور جديد ومثير في ملف انتقالات نادي الزمالك، كشفت مصادر مطلعة أن أحد رجال الأعمال المعروفين بانتمائهم الشديد للقلعة البيضاء، بدأ تحركات «غير رسمية» من خلال وسطاء للتواصل مع مصطفى محمد، نجم الزمالك السابق والمهاجم الحالي لنادي نانت الفرنسي، وذلك من أجل استكشاف مدى رغبته في العودة إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الوسيط حاول الوقوف على موقف اللاعب من العودة، بالإضافة إلى معرفة تطورات مستقبله مع ناديه الفرنسي، وما إذا كان الزمالك بصدد تقديم عرض رسمي لاستعادته، خصوصًا في ظل حاجة الفريق لمهاجم قوي يعيد الهيبة لخط الهجوم.

5 عروض عربية.. وأبواب الخليج مفتوحة

مصطفى محمد لا يعيش فراغًا في مسيرته الاحترافية، بل على العكس تمامًا، إذ يمتلك حاليًا خمسة عروض مغرية من أندية عربية.

3 من هذه العروض جاءت من أندية سعودية تسعى لتعزيز هجومها بلاعب هداف وذو خبرة أوروبية، بينما العرضان الآخران وصلا من الدوري القطري، حيث تعتبر إمكانيات اللاعب الهجومية مناسبة لطبيعة اللعب في منطقة الخليج.

المصادر أكدت أن العروض ليست فقط من أندية متوسطة، بل من فرق تنافس محليًا وقاريًا، ما يجعل اللاعب في موقع تفاوض قوي، ويضع أي نادٍ يرغب في ضمه أمام تحديات مالية واضحة.

الأهلي في الصورة لكن بشروط معقدة

رغم ارتباط اسم مصطفى محمد بالزمالك تاريخيًا، إلا أن اسم الغريم التقليدي، النادي الأهلي، ظهر في المشهد أيضًا.

مصادر رياضية تحدثت عن اهتمام داخل القلعة الحمراء بضم اللاعب، في حال توافرت الشروط المناسبة.

لكن عقبتين رئيسيتين تقفان أمام هذه الصفقة:

1. المطالب المالية العالية لـ مصطفى محمد

2. التخوف من إثارة أزمة داخل غرفة ملابس الأهلي، بسبب احتمالية تجاوز راتبه لعدد من اللاعبين الكبار في الفريق.

لذلك، يبقى الأمر محل دراسة داخل النادي، دون تحرك رسمي حتى الآن.

موقف مصطفى محمد… بين العاطفة والاحتراف

مصطفى محمد لم يعلن موقفه الرسمي من العودة للزمالك، لكن مصادر مقربة تؤكد أن لديه ارتباطا عاطفيا واضحا بالنادي الذي شهد انطلاقته الحقيقية، ويفكر جديًا في العودة إذا توافرت الظروف المناسبة رياضيًا وماليًا.

ومع اقتراب حسم مستقبله مع نانت، سيصبح اللاعب في وضع يتيح له اتخاذ قرارات مفصلية بشأن مستقبله الكروي، خاصة مع ضغط العروض الخليجية والاهتمام المحلي.

هل يتحرك الزمالك رسميًا؟

حتى الآن، لم يصدر عن إدارة الزمالك أي تحرك رسمي لضم مصطفى محمد، لكن التحركات الفردية من رجال أعمال مقربين من النادي قد تمهد الطريق لاتفاق مستقبلي، خصوصًا إذا تحسنت الأوضاع المالية داخل القلعة البيضاء.

يبقى السؤال الآن: هل يعود مصطفى محمد إلى بيته القديم، أم يُغريه المال الخليجي، أم نشهد مفاجأة مدوية وينضم إلى الأهلي؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن كل شيء.

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