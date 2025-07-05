السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة ثانوية بمنشأة القناطر

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بسرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة ثانوية بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

القبض على المتهمين بالجيزة 

البداية، كانت بتلقى اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث بالجيزة، إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر بالواقعة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط المدرسة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة وتم القبض على المتهمين بالسرقة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا 33 سنة، وصديقه 40 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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