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حوادث

مصرع سيدة وإصابة طبيب في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب طبيب، في حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة نصف نقل محملة بأسياخ حديد، بطريق المنصورية فى منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث تصادم بمنشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل محملة بأسياخ حديدية، مما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة طبيب، وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة..


 

وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق سيارة النصف النقل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حادث تصادم بمنشأة القناطر منشأة القناطر طريق المنصورية مديرية أمن الجيزة

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