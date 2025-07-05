تقييم جيد، أرقام كول بالمر مع تشيلسي أمام بالميراس

كأس العالم للأندية صعد فريق تشيلسي الإنجليزي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية 2025، والمقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل كول بالمر نجم تشيلسي على تقييم جيد في اللقاء.

كول بالمر أمام بالميراس:

الدقائق: 90

الأهداف: 1

الصناعات: 0

اللمسات: 57

التمريرات الصحيحة: 32/37 (86%)

التمريرات المفتاحية: 2

العرضيات (الناجحة): 2 (0)

الكرات الطويلة (الناجحة): 1 (1)

خلق فرص كبيرة: 1

التسديدات على المرمى: 2

التسديدات خارج المرمى: 0

التسديدات الممنوعة: 2

المراوغات (الناجحة): 4 (3)

الالتحامات الأرضية (الناجحة): 13 (6)

خسارة الاستحواذ: 12

الأخطاء المرتكبة: 2

الأخطاء المُرتكب عليه: 3

التشتيتات: 1

حصل على تقييم خلال المباراة: 7.8

وبهذه النتيجة يواجه تشيلسي فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي

وتقام مباراة تشيلسي وفلومينينسي يوم الثلاثاء المقبل 8 يوليو 2025 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

وينتظر أن تنقل منصة "دازن" DAZN للبث الرقمي المباراة مباشرة، فيما تنقل بعض القنوات العربية مثل "إم بي سي أكشن" و"إم بي سي مصر" والقنوات العالمية بعض المباريات من مونديال الأندية لكنها لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت مواجهة تشيلسي وفلومينينسي ستنقل على تلك القنوات أم لا.

وفاز الفريق اللندني على بالميراس بنتيجة (2 ـ1 ) ليواصل طريقه في البطولة ببلوغه نصف نهائي المسابقة التي توج بطلا لها في 2021 وبلغ النهائي فيها عام 2012.

اهداف المباراة

وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 16.

وأحرز هدف التعادل لبالميراس استيفاو ويليان في الدقيقة 53.

وجاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 83 عن طريق أوجستين جياي بالخطأ في مرماه.

تشكيل تشيلسي أمام بالميراس

تشكيل بالميراس أمام تشيلسي

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح فريق بالميراس في بلوغ دور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف أحرزه اللاعب باولينيو في الأشواط الإضافية، خلال افتتاح مباريات دور الـ16.

في المقابل، تأهل تشيلسي بعد انتصار كبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستكمل ويمطر البلوز شباك الفريق البرتغالي بثلاثية في الوقت الإضافي.

القنوات الناقلة

تُبث المباراة حصريًّا عبر منصة DAZN الرقمية التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة.

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