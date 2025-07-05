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خارج الحدود

مصادر مصرية: رد حماس تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكدت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، ليل الجمعة، أن حماس سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر للقناة، أن "رد حماس تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة، للتوصل للتهدئة لمدة 60 يوما فور إقرارها"، وفق المقترح.

وأضافت أن "مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين".

وقالت المصادر إن مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

كما أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصدر في تل أبيب، أن إسرائيل تلقت رد حماس من الوسطاء وتعكف حاليًّا على دراسة تفاصيله.

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مصادر مصرية قناة القاهرة الاخبارية حماس وقف إطلاق النار فى قطاع غزة إسرائيل

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