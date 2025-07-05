السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إستيفاو ويليان يحقق رقما تاريخيا بكأس العالم للأندية

إستيفاو ويليان، فيتو
إستيفاو ويليان، فيتو

كأس العالم للأندية صعد فريق  تشيلسي الإنجليزي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية 2025، والمقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق لاعب بلاميرا إستيفاو ويليان لاعب بالميراس البرازيلي، رقمًا تاريخيًّا في بطولة العالم للنادي أمام  تشيلسي.

ويبلغ استيفاو  من العمر 18 عامًا و71 يومًا، وأصبح ثاني هداف أصغر في بطولة النادي العالمية مع وجهته في تشيلسي، خلف بورتوس رودريجو مورا  لاعب بورتو البرتغالي،  البالغ من العمر 18 عامًا و49 يومًا.

 

وبهذه النتيجة يواجه تشيلسي فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية.

 

أهداف المباراة 

وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 16.

 

وأحرز هدف التعادل لبالميراس إستيفاو ويليان في الدقيقة 53.

 

 

وجاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 83 عن طريق اوجستين جياي بالخطأ في مرماه.

 

https://x.com/madrid_total2/status/1941327719356301730?t=qIavQT4SrJdDDR2JAqHGOg&s=19

تشكيل تشيلسي أمام بالميراس 

تشكيل بالميراس أمام تشيلسي 

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح فريق بالميراس في بلوغ دور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف أحرزه اللاعب باولينيو في الأشواط الإضافية، خلال افتتاح مباريات دور الـ16.

 

في المقابل، تأهل تشيلسي بعد انتصار كبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستكمل ويمطر البلوز شباك الفريق البرتغالي بثلاثية في الوقت الإضافي.

 

القنوات الناقلة

تُبث المباراة حصريًّا عبر منصة DAZN الرقمية التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية فلومينينسي البرازيلي فريق فلومينينسي البرازيلي فريق تشيلسي الإنجليزي بورتو البرتغالي بالميراس البرازيلي استيفاو ويليان

مواد متعلقة

في مباراة مثيرة، تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تخطي بالميراس بنيران صديقة (فيديو)

بالميراس يحرز هدف التعادل في مرمى تشيلسي بعد مرور 60 دقيقة بكأس العالم للأندية (فيديو)

كول بالمر يضع تشيلسي في المقدمة أمام بالميراس بالشوط الأول بمونديال الأندية (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية

لاعب الهلال السعودي يدخل في مشادة مع أحد المشجعين بعد الخسارة أمام فلومينينسي (فيديو)

وصول أرني سلوت ولاعبي ليفربول إلى جنازة دييجو جوتا (فيديو)

شاهد، بكاء ياسين بونو بعد خسارة الهلال السعودي أمام فلومينينسي

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواجهات نارية في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة صفقة غزة بعد رد حماس

بعد واقعة بسمة وهبي وكارثة الطبيب النائم، مركز طبي شهير بالجيزة يصيب مريضة بتليف في خلايا المخ

رامي عادل إمام يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن (صور)

انتظروا كثيرا من المال والمساعدات، أول تعليق من ترامب على رد حماس بشأن مقترح غزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سر غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده

مفارقة غريبة، استيفاو ويليان لاعب بالميراس يحرز هدفا في فريقه الجديد تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية