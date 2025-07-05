السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

(فيديو)

كول بالمر يضع تشيلسي في المقدمة أمام بالميراس بالشوط الأول بمونديال الأندية (فيديو)

كول بالمر، فيتو
كول بالمر، فيتو

كأس العالم للأندية، تقدم فريق  تشيلسي الإنجليزي مع بهدف دون رد أمام  نظيره بالميراس البرازيلي، بالشوط الأول في المباراة التي تقام  ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 16.

تشكيل تشيلسي أمام بالميراس 

تشكيل بالميراس أمام تشيلسي 

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح فريق بالميراس في بلوغ دور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف أحرزه اللاعب باولينيو في الأشواط الإضافية، خلال افتتاح مباريات دور الـ16.

 

في المقابل، تأهل تشيلسي بعد انتصار كبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستكمل ويمطر البلوز شباك الفريق البرتغالي بثلاثية في الوقت الإضافي.

 

القنوات الناقلة

تُبث المباراة حصريًّا عبر منصة DAZN الرقمية التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية فريق تشيلسي الإنجليزي فريق بالميراس فريق تشيلسي ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 ربع نهائي كأس العالم للأندية ربع نهائي كأس العالم بنفيكا البرتغالي بالميراس البرازيلي

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية

لاعب الهلال السعودي يدخل في مشادة مع أحد المشجعين بعد الخسارة أمام فلومينينسي (فيديو)

وصول أرني سلوت ولاعبي ليفربول إلى جنازة دييجو جوتا (فيديو)

شاهد، بكاء ياسين بونو بعد خسارة الهلال السعودي أمام فلومينينسي

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواجهات نارية في كأس العالم للأندية

احتجاج لاعبي الهلال السعودي على الحكم الهولندي عقب مباراة فلومينينسي البرازيلي (فيديو)

الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين (فيديو)

فلومينينسي يتقدم بالهدف الثاني أمام الهلال السعودي بعد مرور 75 دقيقة بمونديال الأندية

الأكثر قراءة

أمه بتزغرد، لحظة تشييع جنازة شاب قتل في مشاجرة دامية على باب مسجد بالغربية (فيديو)

بعد واقعة بسمة وهبي وكارثة الطبيب النائم، مركز طبي شهير بالجيزة يصيب مريضة بتليف في خلايا المخ

بعد واقعة بسمة وهبي، موظفة تتهم مستشفى شهيرا بالدقي بوفاة ابنتها: الدكتور نام أثناء العملية

رامي عادل إمام يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن (صور)

مصرع 13 شخصا وفقدان أكثر من 20 فتاة، فيديوهات جديدة للفيضانات المدمرة في تكساس الأمريكية

وصول أرني سلوت ولاعبي ليفربول إلى جنازة دييجو جوتا (فيديو)

سر غياب الزعيم عادل إمام عن حفل زفاف حفيده

أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية