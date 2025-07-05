ترامب يوقع رسميا على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، توقيعه رسميًّا على مشروع قانون خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي، ليصبح قانونًا نافذًا في البلاد.

وقال ترامب في تصريح أدلى به من البيت الأبيض: "هذا القانون هو الأكثر شعبية في تاريخ الولايات المتحدة، سواء بين العسكريين أو المدنيين... إنه القانون الأكثر شعبية على الإطلاق".

وأضاف ترامب: "هذا أكبر مشروع قانون من نوعه في التاريخ. لم يحدث شيء مماثل من قبل".

وأكد أن الوثيقة تنص على "أكبر تخفيض ضريبي في التاريخ الأمريكي"، معتبرًا أن إقرار المشرعين له يمثل "أعظم انتصار".

ويتضمن المشروع الذي أعد بمبادرة من إدارة واشنطن - ويطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الموحد الكبير الجميل" - تخفيضات كبيرة في الضرائب والإنفاق الحكومي في عدة مجالات، بينما يزيد الإنفاق في المجال الدفاعي خاصةً على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". كما يشمل إجراءات لتشديد الرقابة الحدودية مع زيادة الإنفاق في هذا القطاع.

وتعرض إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس - الذي شغل سابقا منصب منسق مكتب تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية - لمشروع القانون بانتقادات لاذعة، لا سيما لاحتوائه على رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، في وقت يتجاوز فيه الدين الأمريكي 36 تريليون دولار.

وأعلن ماسك استعداده لدعم خصوم المشرعين الجمهوريين المؤيدين للقانون في انتخابات الكونجرس النصفية العام المقبل.

وفي مطلع يونيو، توقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يزيد تنفيذ إجراءات القانون العجز المالي الأمريكي بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد القادم، مع انخفاض الإيرادات بمقدار 3.6 تريليون دولار خلال عشر سنوات، بينما من المتوقع أن تنخفض النفقات بمقدار 1.2 تريليون دولار لنفس الفترة.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر المشروع في 1 يوليو، بينما صادق عليه مجلس النواب في 3 يوليو.

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