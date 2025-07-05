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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كأس العالم للأندية، أعلنت الأجهزة الفنية لمباراتي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره بالميراس البرازيلي، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل تشيلسي أمام بالميراس 

تشكيل بالميراس أمام تشيلسي 

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح فريق بالميراس في بلوغ دور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف أحرزه اللاعب باولينيو في الأشواط الإضافية، خلال افتتاح مباريات دور الـ16.

 

في المقابل، تأهل تشيلسي بعد انتصار كبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستكمل ويمطر البلوز شباك الفريق البرتغالي بثلاثية في الوقت الإضافي.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين تشيلسي وبالميراس اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، في تمام الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب لينكولن فايننشال فيلد فيلادلفيا.

 

القنوات الناقلة

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