السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

حركة الجهاد الإسلامي: رد حماس يتسم بالمسؤولية ونحن معنيون بالذهاب نحو اتفاق

القسام،فيتو
القسام،فيتو

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: "حماس تشاورت معنا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وردها يتسم بالمسؤولية ونحن معنيون بالذهاب نحو اتفاق".

وتابع: "قدمنا بعض النقاط التفصيلية بشأن آلية تنفيذ مقترح الوسطاء".

أصدرت حركة حماس مساء الجمعة بيان تكشف فيه تفاصيل ردها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار.

وأوضحت في البيان أن الحركة حماس أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار.

 

حماس تطالب بتوقيع واشنطن كضامن رسمي لوقف الحرب بشكل نهائي

وقبل وقت سابق وبحسب شبكة الحدث الإخبارية أوضحت المصادر أن الوسطاء حصلوا على ضمانات أمريكية بعدم استئناف الحرب عقب انتهاء هدنة تمتد لـ60 يومًا، فيما طالبت حماس بتوقيع واشنطن كضامن رسمي لوقف الحرب بشكل نهائي.

وكانت حركة حماس، أعلنت أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ما قد يمهد لمفاوضات جديدة من أجل وضع حد للحرب الدائرة منذ حوالي 21 شهرًا في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس أنها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،  الجمعة، إنه من المتوقع معرفة موقف حركة حماس من "المقترح النهائي" لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة.

 

إسرائيل توافق على شروط وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما

وأضاف أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، تمهيدًا لإنهاء الحرب.

 

ترامب ننتظر رد حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت "حماس" قبلت الاتفاق، أجاب ترامب: "سنرى ما سيحدث، سنعرف خلال 24 ساعة".

المقترح الجديد "يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

ويعتقد أن العدد الإجمالي للرهائن الأحياء يبلغ 22 شخصًا.

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