رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث: فخور باستضافة مصر لنهائيات البطولة

أعرب روبرت ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، عن "فخره وامتنانه" لاستضافة مصر بطولتي نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث وبطولة العالم للتتابع، في حدث رياضي عالمي يقام بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير للكشف عن تفاصيل بطولتي نهائى كأس العالم للخماسي الحديث وبطولة العالم للتتابعات التي تستضيفهما الأكاديمية العربية.



وقال ستول: "سعيد باستضافة دولة مصر لبطولة عالمية مهمة، وأشكر رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، المهندس شريف العريان، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، على جهودهم. لقد بدأنا هذه البطولة من الصفر".

وأشار ستول إلى أن هذه النسخة تاريخية كونها أول كأس عالم تُقام بلعبة الموانع الجديدة بدلًا من الفروسية.



وفي كلمة له، أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، على جاهزية مصر لاستضافة هذا الحدث الكبير، مشيدًا بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية.

وأضاف "العريان" تُعد استضافة مصر لهاتين البطولتين تأكيدًا على قدرتها التنظيمية المتزايدة واستعدادها لاحتضان الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.



من جانبه، رحب الدكتور محمد أبو العزم، عميد شؤون الطلاب بالمقر الرئيسي للأكاديمية، بالحضور، ونقل في بداية كلمته تحيات رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى جميع الحضور.

وأكد الدكتور أبو العزم أن "الأكاديمية أصبحت أحد البيوت الرياضية" البارزة، ووجه "كل الشكر والتقدير للدولة المصرية" على دعمها، كما ثمن جهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان.



وأضاف أبو العزم أن الأكاديمية حصلت على جائزة "أفضل تنظيم للبطولة" من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وأنها "أول مكان يستضيف بطولات العالم بالشكل الجديد" بفضل الاهتمام الذي يوليه الدكتور إسماعيل عبد الغفار للرياضيين والرياضة.

واختتم كلمته باستعراض نتائج الأكاديمية ومراكزها المتقدمة في التصنيفات الدولية، معربًا عن فخره بالرياضيين.

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