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رياضة

"باربوسا" يعلق على تبرئته من تعاطي المنشطات: العدل تحقق لكن الجرح يبقى

جابرييل باربوسا،
جابرييل باربوسا، فيتو

باربوسا، قررت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، اليوم الجمعة، إلغاء عقوبة الإيقاف لمدة عامين التي فُرضت على المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا، الشهير بـ"جابيجول"، بعد اتهامه بانتهاك لوائح المنشطات.

وكانت الهيئة البرازيلية لمكافحة المنشطات أصدرت قرار الإيقاف، بسبب ما اعتُبر محاولة تهرب من اختبار للمنشطات في أبريل 2023، حين كان باربوسا لاعبًا في صفوف فلامينجو البرازيلي.

 

باربوسا يعلق على قرار براءته

قال المهاجم البرازيلي في بيان: "اتهمت ظلمًا بشيء لم أرتكبه قطُّ، لم يعثر على أي مادة محظورة، لكنهم كانوا لا يزالون يريدون معاقبتي بسبب سلوك مزعوم، العدل تحقق لكن الجرح يبقى".

ورغم أن اللاعب نفى ارتكاب أي مخالفة، استمرت القضية حتى وصلت إلى محكمة التحكيم الرياضي  في لوزان، سويسرا.

ويُعد جابرييل باربوسا أحد أبرز المهاجمين في الكرة البرازيلية. وسبق له أن لعب دورًا بارزًا في تتويج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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باربوسا المحكمة الرياضية الدولية جابرييل باربوسا فلامينجو أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

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