طريقة تحضير طبق عاشوراء وفوائده الصحية

طبق عاشوراء ليس مجرد حلوى تقليدية تُقدم في مناسبة دينية، بل هو مزيج غني بالنكهات والقيم الغذائية التي تجعله كنزًا صحيًّا للجسم.

يعتبر عاشوراء الأطباق التقليدية الشهيرة في العديد من الدول العربية، خاصة مصر وسوريا ولبنان، ويعتمد بشكل أساسي على حبوب القمح المقشرة أو "الغلة" المغلية، المضاف إليها الحليب والسكر، وتزين بالمكسرات وجوز الهند والزبيب والقرفة. يختلف تحضير الطبق قليلًا من منطقة لأخرى، فبعض الوصفات تضيف النشا لتكثيف القوام، وبعضها الآخر يفضل القشطة أو ماء الورد لإضفاء نكهة مميزة.

طريقة إعداد طبق عاشوراء

إعداد طبق عاشوراء لا يتطلب مهارات طهي معقدة، لكنه يحتاج إلى بعض الصبر في تحضير القمح. إليكم طريقة إعداد مبسطة:

المكونات:

1 كوب قمح مقشر (غلة)

4 أكواب حليب

1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة (اختياري، لتكثيف القوام)

ربع كوب ماء (لإذابة النشا)

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد

للتزيين: جوز هند مبشور، زبيب، مكسرات (لوز، عين جمل، فستق)، قرفة مطحونة.

طريقة تحضير عاشوراء

اغسل القمح جيدًا وانقعه في الماء لمدة ليلة كاملة (8-12 ساعة). هذه الخطوة ضرورية لتسريع عملية الطهي وتليين حبات القمح. بعد النقع، صفي القمح من الماء واشطفه مرة أخرى. ضع القمح في قدر عميق واغمره بالماء (حوالي 3-4 أكواب ماء). اتركه على نار متوسطة حتى يغلي، ثم خفف النار واتركه يطهى ببطء لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، أو حتى تتفتح حبات القمح وتصبح طرية جدًا. قد تحتاج لإضافة المزيد من الماء الساخن أثناء الطهي إذا لزم الأمر. صفي القمح من أي ماء زائد. في قدر كبير، ضع القمح المطبوخ، الحليب، والسكر. قلّب المكونات جيدًا على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويبدأ الخليط بالغليان. في وعاء صغير، قم بإذابة النشا في ربع كوب ماء بارد حتى يصبح سائلًا متجانسًا. أضف خليط النشا المذاب تدريجيًا إلى القدر مع التحريك المستمر لتجنب التكتل، حتى يصبح القوام سميكًا. إذا كنت لا تفضل إضافة النشا، يمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة والاكتفاء بالقوام الطبيعي للطبق. ارفع القدر عن النار وأضف الفانيليا أو ماء الورد. قلب جيدًا.

التقديم والتزيين

اسكب عاشوراء في أطباق التقديم الفردية.

اترك الأطباق لتبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة، ثم ضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

عند التقديم، زين الطبق بالمكسرات المفضلة لديك، جوز الهند، الزبيب، ورشة من القرفة المطحونة.

الفوائد الصحية لطبق عاشوراء

بعيدًا عن كونه حلويات لذيذة، يحمل طبق عاشوراء فوائد صحية جمة تعود بالنفع على الجسم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وذلك بفضل مكوناته الأساسية:

الألياف الغذائية: القمح الكامل (المستخدم في الغلة) غني جدًا بالألياف الغذائية التي تساعد في تحسين الهضم، الوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة الأمعاء. كما تساهم الألياف في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في التحكم بالوزن.

الكربوهيدرات المعقدة: يوفر القمح طاقة تدوم طويلًا للجسم، مما يجعله مثاليًا للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات طاقة ثابتة.

المعادن والفيتامينات: يحتوي القمح على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل فيتامينات ب، الحديد، المغنيسيوم، والزنك، والتي تلعب أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة.

الكالسيوم وفيتامين د: الحليب هو المصدر الأساسي للكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران حيويان للحفاظ على صحة العظام والأسنان وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

البروتين: يوفر الحليب بروتينًا عاليًا الجودة ضروريًا لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم.

الفيتامينات والمعادن الأخرى: يحتوي الحليب أيضًا على فيتامينات مثل فيتامين ب12 والريبوفلافين (فيتامين ب2)، ومعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم.

الدهون الصحية: المكسرات مثل اللوز وعين الجمل غنية بالدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

مضادات الأكسدة: تحتوي المكسرات والزبيب على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الفيتامينات والمعادن: توفر المكسرات والزبيب مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

تُعرف القرفة بخصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.

وقد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها إضافة جيدة لمرضى السكري (بكميات معتدلة).

نصائح لتحسين القيمة الغذائية لعاشوراء

تقليل السكر: يمكن تقليل كمية السكر المستخدمة أو استبداله ببدائل صحية مثل العسل (بعد رفع الطبق عن النار) لتقليل السعرات الحرارية.

إضافة بذور الشيا أو الكتان: يمكن إضافة ملعقة صغيرة من بذور الشيا أو الكتان أثناء الطهي لزيادة محتوى الألياف والأوميغا 3.

استخدام حليب قليل الدسم: لمن يتبعون حمية غذائية، يمكن استخدام حليب قليل الدسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.