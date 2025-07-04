السبت 05 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نبيلة عبيد لـ "فيتو": تعديل الإيجار القديم هيحرمني من شقتي اللي فيها كل ذكرياتي

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن استيائها الشديد، من تعديل قانون الإيجار القديم، حيث إن الشقة التي تقطن بها بمنطقة جامعة الدول العربية مؤجرة بنظام القانون القديم.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات لـ “فيتو”: ذكرياتي كلها بهذه الشقة، وبها كل شيء يخص تاريخي الفني، ولا أستطيع الاستغناء عنها، وكنت أنوي أن أجعلها مفتوحة بعد وفاتي لرواد الفن.

وأضافت الشقة أقامت بها والدتي، وبها كانت بدايتي الفنية، واجيب منين تاني انقل فيه كل هذه الذكريات، دا كفاية أنها شاهدة على أغنية  قارئة الفنجان لـ عبد الحليم حافظ.

عشق نبيلة عبيد للسينما 

وكانت الفنانة  نبيلة عبيد قالت إنها تعشق السينما التي صنعت نجوميتها، مشيرة إلى أن بدايتها الفنية كانت من خلال السينما.

وأضافت تصريح لـ"فيتو"، أن السينما دائمًا تعتمد على الشباب، لذلك فإن أغلب النجوم يتجهون إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة زمنية يقضونها في تقديم الأعمال السينمائية، لذلك فقد ابتعدت عن السينما منذ عدة سنوات وقدمت عددا من المسلسلات التليفزيونية التي حققت نجاحًا جيدًا.

وأوضحت نبيلة أنها تتمنى أن تعود للسينما لكن ما يعرض عليها من أعمال وأدوار غير مناسب لها، سواء من الناحية الفنية أو النواحي الأخرى، لذلك فضلت أن تظل بعيدًا وأن تحافظ على قيمة الأعمال التي قدمتها من قبل.

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