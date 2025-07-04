الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يأمر بإلغاء تخصيص جراج ملحق بأحد الكافيهات في سيدي جابر

الاسكندريه، فيتو
الاسكندريه، فيتو

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بطريق الكورنيش، شملت عددًا من المناطق بداية من سيدي جابر وسبورتنج وسان ستيفانو ومحمد نجيب، وصولًا إلى شاطئ ٤٥، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لحالة الانضباط العام، والتأكد من التزام المنشآت والشواطئ بالضوابط القانونية والبيئية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في اتهام سائق سيارة بدهس شاب في المريوطية

وخلال الجولة، أصدر المحافظ توجيهاته للسكرتير العام المساعد بإلغاء تخصيص أحد الجراجات الملحقة بأحد الكافيهات بمنطقة سيدي جابر، بعد رصد استغلاله بطريقة غير قانونية وعدم الإهتمام بالنظافة العامة.

 

كما وجه بالتفتيش الفوري على أحد الكافيهات بمنطقة سبورتنج، لعدم التزامه بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الحماية المدنية، وأمر بإزالة عدد من الأكشاك التابعة له والتي كانت تحجب الرؤية وتشوّه المظهر العام بطريق الكورنيش.

وفي منطقة سان ستيفانو، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بالتحفظ الفوري على الدراجات البخارية المخالفة والمتروكة أمام إحدى المنشآت.

 كما وجّه بتحرير مخالفات مرورية فورية لكافة السيارات المتوقفة بشكل عشوائي ومخالف بطول الكورنيش، وذلك لمنع التكدسات وضمان السيولة المرورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد شاطئ ٤٥، حيث رصد عددًا من المخالفات، من بينها عدم توحيد ألوان الشماسي، والسماح للرواد بالخروج خارج حدود الشاطئ بالمخالفة للتعليمات وعلى الفور، كلف مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بتحرير محاضر وغرامات فورية ضد مستغلى الشاطئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لضبط الشارع السكندري، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس المظهر الحضاري أو تعيق راحة المواطنين، مشيرًا إلى أن طريق الكورنيش يُعد الواجهة السياحية الأولى لعروس البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن يظل دائمًا في أبهى صورة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها من مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية وسان ستيفانو سبورتنج

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في اتهام سائق سيارة بدهس شاب في المريوطية

وفاة سائق ميكروباص في حادث تصادم على الطريق الدولي بدمياط الجديدة

الأكثر قراءة

تدهور الحالة، تحقيق عاجل من الصحة في شكوى بسمة وهبة ضد مستشفى بالمهندسين

يعلن عنه ترامب شخصيا وتضمنه مصر وقطر، نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بعد وفاة قائد قطار البحيرة، مصدر يفجر مفاجأة عن إخفاء بعض سائقي القطارات لأمراضهم

بعد سنوات من الاختفاء، لغز الظهور المفاجئ لحركة حسم الإرهابية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا المستوى

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشكلات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حيثيات الحكم في جريمة هزت بولاق بقتل الجنرال اليمني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشكلات

لو هتصوم عاشوراء، تعرف على حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام النافلة

هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية