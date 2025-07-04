السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

تتجاوز الـ 90%، الأرصاد تعلن نسب الرطوبة الفترة المقبلة

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو
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حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل لـ 90% الفترة المقبلة، وجاءت نسب الرطوبة الفترة المقبلة كالآتي:

القاهرة الكبرى  والوجه البحري ليلا: 80:85%

القاهرة الكبرى  والوجه البحرى نهارا  : 35: 40%

السواحل الشمالية ليلا: 90: 97%

السواحل الشمالية نهارا: 50: 55%

شمال الصعيد ليلا: 55: 60%

شمال الصعيد نهارا: 20: 25%

جنوب الصعيد ليلا: 30: 35%

جنوب الصعيد نهارا: 10: 15%

حالة الطقس غدا السبت، شبورة صباحية كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا السبت 5 - 7- 2025 في محافظة الفيوم

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3  درجات مئوية.

أعلنت  هيئة الارصاد الجوية من تكون شبورة صباحية فى الرابعة فجرا  و تنتهى  فى الثامنة  على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى  ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس حار إلى  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوى ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الارصاد الجوية إن الضغط الجوى يؤثر فى حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة فى الرطوبة والطقس.

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