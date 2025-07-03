الخميس 03 يوليو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن تلاشي فرص سقوط الأمطار واستقرار الأحوال الجوية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

تتلاشى فرص تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك استقرار فى الأحوال الجوية ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس ليسود طقس مائل للحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا، ويسود طقس حار إلى  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

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