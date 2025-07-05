السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

خلال ساعات، الاستماع لدفاع 73 متهما بقضية خلية التجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، لمرافعة هيئة دفاع  73 متهمًا، فى القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بـخلية التجمع.
 

قضية خلية التجمع

وجاء في أمر الإحالة، أنه في الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

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