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حوادث

خلال ساعات، الجنايات تستمع لأقوال الشهود في قضية خلية مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في محكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، لأقوال الشهود فى محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".


قضية خلية مدينة نصر

وتعود تفاصيل القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، إلى اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.


وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.
 

كما وُجهت إليهم تهم تمويل جماعة إرهابية، من خلال توفير وحيازة ونقل أموال ومساعدات للجماعة مع العلم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استغلوا شبكة الإنترنت في الترويج لأفكار متطرفة، والدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف، وتبادل الرسائل والتكليفات فيما بينهم عبر منصات إلكترونية.

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