الإجراءات المتبعة حال وفاة قائد قطار أثناء الرحلة

تساءل العديد من المواطنين من مستخدمي السكك الحديدية عن إجراءات الأمان والسلامة في حالة وفاة قائد القطار أثناء الرحلة وذلك على خلفية وفاة قائد قطار البحيرة أثناء تواجد القطار بمحطة التحرير.

وأوضح مصدر بالسكك الحديدية أن القطارات كافة بها وسائل أمان مختلفة أبرزها ما يسمى بـ"قدم الميت" وقال: “قدم الميت هذه أشبه بحساس تحت قدم قائد القطار فى حالة استشعار الجهاز بعدم وجود ردة فعل للسائق لفترة قصيرة يقوم هذا الجهاز بتنبيه الجرار وإيقاف الرحلة وإرسال إشارة لأقرب برج مراقبة”.

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديدية على زيادة معدلات الأمان داخل القطارات وذلك لرفع مستوى الخدمة والتأكد من سلامة سير القطارات.

على صعيد آخر، تستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية لتركيب عدد من كاميرات المراقبة بخلاف وسائل الأمان الأخرى وذلك داخل كابينة القيادة لمراقبة ردود الأفعال وسرعة الاستجابة للتعليمات.

ويوجد على متن القطار بخلاف الكاميرات عدد من وسائل الأمان في مقدمتها قدم الميت والتي تتيح للقطار التوقف حال عدم قدرة السائق على إيقاف القطار بالإضافة الـ جهاز التحكم atc ووسائل الأمان الأخرى داخل القطارات.

وكشف مصدر بالسكك الحديدية أن الهيئة انتهت من تركيب كاميرات مراقبة داخل إحدى الجرارات الأمريكية الجديدة ضمن خطة الهيئة لتعميم منظومة كاميرات المراقبة داخل كافة جرارات السكك الحديدية الجديدة ومن المقرر الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة كمرحلة تجريبية داخل جرار رقم 2581 من طراز GE إحدى الجرارات الأمريكية والتي وصلت حديثًا إلى مصر العام الماضي.

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