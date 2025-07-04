بعد سنوات من الاختفاء، لغز الظهور المفاجئ لحركة حسم الإرهابية

عادت حركة حسم الإرهابية للظهور مجددًا، بعد سنوات من الاختفاء التام، من خلال فيديو بثته تضمن مشاهد تدريبية لعناصرها، في خطوة أعادت للأذهان مرحلة التصعيد المسلح التي أعقبت عزل الإخوان عن الحكم في 2013.

وأثار ظهور حسم تساؤلات واسعة حول دلالات التوقيت، والجهة التي تقف وراء هذا الظهور، ووفقًا لتحليلات باحثين في الحركات الإسلامية، فإن هذا الإعلان لا يمكن قراءته بعيدًا عن السياق الأكبر، المرتبط بمحاولة إحياء المشروع المسلح للإخوان، والذي لم ينقطع يومًا، بل تطور في هدوء عبر مراحل متعددة من التجنيد الفكري، إلى التدريب العسكري، وصولًا إلى التفعيل الميداني.

حقيقة علاقة حركة حسم بالإخوان

الباحث عمرو فاروق، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، يؤكد أن حسم لم تكن مجرد فصيل طارئ، بل هي امتداد مباشر للتنظيم الخاص الذي أسسه حسن البنا في أربعينيات القرن الماضي، وتمثل تجسيدًا عمليًا لأدبيات البنا وسيد قطب، مشيرًا إلى أن الحركة تأسست على بقايا الحركات المسلحة التي خرجت من رحم الجماعة بعد ثورة 30 يونيو، مثل "العقاب الثوري" و"كتائب حلوان".

وحسب فاروق، اعتمدت الحركة على مجموعة من الدراسات الفقهية والتنظيمية التي أعدها قيادات إخوانية، على رأسها "فقه المقاومة الشعبية" و"فقه الاختبار والمحنة"، إلى جانب أدبيات أكثر تطرفًا مثل "إدارة التوحش"، و"رد الاعتداء على الحركة الإسلامية" التي كتبها سيد قطب داخل السجن ودعا فيها لهدم الدولة المدنية وإقامة ما يصفها بالدولة الإسلامية.

يكمل فاروق: في أحد لقاءاته على قناة مكملين، أكد القيادي الإخواني مجدي شلش أن الجماعة لم تعد تعتبر "السلمية" من ثوابتها، وقال صراحة: "سلميتنا أقوى بالرصاص".

كما أشار إلى أن اللجنة الشرعية في الجماعة، برئاسة محمد كمال، المسؤول عن الجناح المسلح، قامت بإعداد تلك الدراسات وتوزيعها على قواعد التنظيم، وأن أكثر من 85% من عناصر الجماعة يؤيدون العمل المسلح ضد الدولة.

يضيف: هذا التحول في الفكر والمنهج لم يكن مجرد تنظير، بل تم ترجمته عمليًا من خلال تأسيس ما عرف بـ"معسكرات الطلائع"، وهي معسكرات تدريب عسكرية تمركزت في مناطق صحراوية ونائية، ووفرت تأهيلًا متقدمًا لعناصر التنظيم على استخدام السلاح وصناعة المتفجرات وعمليات الرصد والتخفي، وصولًا إلى التعامل مع الاستجوابات الأمنية.

واستكمل: شكّلت هذه المعسكرات النواة الحقيقية لبناء هيكل تنظيمي عسكري متكامل، ضم لجانًا متخصصة في الدعم اللوجستي، والتدريب، والتزوير، والتصنيع، والتخزين، والرصد، وتنفيذ العمليات.

ويوضح فاروق، أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من تفكيك هذه المعسكرات مبكرًا، ونجحت في ضبط مزارع الموت، مثل مزرعة الإسكندرية والبحيرة، والتي كانت بمثابة مخازن للسلاح ومراكز تدريب وتمويل، ما أدى إلى إجهاض مخطط الجناح المسلح في مراحله الأولى.

ىرغم ذلك ظل المشروع قائمًا تحت السطح، مدعومًا بفكر منظم وصلات خفية بتنظيم القاعدة، خاصة في ظل وجود تاريخ طويل من التعاون بين الجماعة والتنظيم، ظهر مؤخرًا في حملات مشتركة ضد التجنيد الإجباري في الجيش المصري، واستغلال فتاوى قيادات من القاعدة والسلفية الجهادية.

وقد تجلى هذا التقارب بوضوح في الفيلم الوثائقي الذي بثته منصات محسوبة على الإخوان بعنوان "الواحات.. الكمين القاتل"، والذي احتفى بهشام عشماوي ورفيقه عماد عبد الحميد، واصفًا إياهما بقادة المقاومة، وممجدًا لعمر رفاعي سرور مفتي القاعدة في ليبيا.

لغز مشروع ميدان

يرى الباحث عماد عبد الحافظ أن الإعلان عن مشروع "ميدان" قبل شهرين، لم يكن مبادرة دعوية فحسب، بل بدا وكأنه المرحلة الأولى من مشروع أوسع يتضمن تجهيزًا فكريًا وبدنيًا وإيمانيًا لشباب منتقين بعناية، ضمن خطة بعيدة المدى تستهدف إعادة بناء كيان حركي قادر على المواجهة، وهو ما يفسر تزامن هذا المشروع مع عودة "حسم" إلى المشهد.

وأضاف عبد الحافظ: "قلت وقتها إننا أمام كيان جديد بتواصل منظم وهيكل داخلي، واليوم يظهر جناحه المسلح على السطح من جديد.

وحسب خبراء، عودة حسم ليست مجرد استعراض عضلات أو دعاية إعلامية، بل تشير إلى محاولة لبعث مشروع قديم بثوب جديد، معتمد على شبكات فكرية وتنظيمية وتمويلية لا تزال قائمة، وإن كانت في وضع خفي.

وفي ظل تكرار الرسائل التحريضية من الخارج، يصبح من الضروري قراءة هذا الظهور باعتباره جزءًا من مشهد أمني وسياسي معقد، يحتاج إلى يقظة كاملة، وقراءة متأنية لتقاطعات الداخل والخارج، وفهم أعمق لحجم التهديد الذي لا يزال يراهن على إرث الجماعة المسلحة، ولو بوجوه وأسماء جديدة.

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