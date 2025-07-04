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أخبار مصر

"بوش" تفتتح أول مصانعها بمصر وأفريقيا، أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء

بوش تفتتح أول مصانعها
بوش تفتتح أول مصانعها بمصر وأفريقيا، فيتو

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع والتي تضمنت ما يلي:

- استثمارات 55 مليون يورو.. "بوش" تفتتح أول مصانعها في مصر وأفريقيا بطاقة 350 ألف جهاز سنويًا

- "جوميا" تفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية في مصر لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

-  1000 فرصة عمل يوفرها مصنع "بوش" الجديد.. و50% من إنتاجه للتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط

- نيابةً عن رئيس الجمهورية شارك رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية ويدعو لخارطة طريق لتعزيز التمويل الميسر للدول النامية

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