"بوش" تفتتح أول مصانعها بمصر وأفريقيا، أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع والتي تضمنت ما يلي:
- استثمارات 55 مليون يورو.. "بوش" تفتتح أول مصانعها في مصر وأفريقيا بطاقة 350 ألف جهاز سنويًا
- "جوميا" تفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية في مصر لتوفير 10 آلاف فرصة عمل
- 1000 فرصة عمل يوفرها مصنع "بوش" الجديد.. و50% من إنتاجه للتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط
- نيابةً عن رئيس الجمهورية شارك رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية ويدعو لخارطة طريق لتعزيز التمويل الميسر للدول النامية
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