السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

التليفون الارضي،
التليفون الارضي، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن آخر موعد حددته الشركة المصرية للاتصالات، لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو  2025 دون غرامة، وخلال السطور التالية، نستعرض موعد وكيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي.

 

سداد فاتورة التليفون الأرضي 

أصدرت  الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي يوم 15 يونيو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 يوليو 2025. 

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

غرامة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي 

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات. 

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.  

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.  

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التليفون التليفون الارضي فاتورة التليفون الارضي دفع فاتورة التليفون الارضي الشركة المصرية للاتصالات

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح مليار جنيه.. جرام الفضة يسجل 53.95 جنيه.. المصرية للاتصالات تهدي الأمل لمرضى الحروق.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

دوري المحترفين، عمرو أنور يرحل عن المصرية للاتصالات بعد الخسارة من أسوان

المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط

زمالك 2007 يفوز على المصرية للاتصالات برباعية في دوري الجمهوية

الأكثر قراءة

تدهور الحالة، تحقيق عاجل من الصحة في شكوى بسمة وهبة ضد مستشفى بالمهندسين

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد فؤاد

يعلن عنه ترامب شخصيا وتضمنه مصر وقطر، نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بعد وفاة قائد قطار البحيرة، مصدر يفجر مفاجأة عن إخفاء بعض سائقي القطارات لأمراضهم

فلومينينسي يتقدم بالهدف الثاني أمام الهلال السعودي بعد مرور 75 دقيقة بمونديال الأندية

غضب نتنياهو من زيارة لابيد للإمارات وظهوره مع عماد الدين أديب، إعلام عبري يكشف التفاصيل

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حيثيات الحكم في جريمة هزت بولاق بقتل الجنرال اليمني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشكلات

لو هتصوم عاشوراء، تعرف على حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام النافلة

المزيد
الجريدة الرسمية