يحظى شهر الله المحرم بـ 8 أيام تعد من مواسم الخير واسبوع للطاعات تبدأ بالصوم بدايةً من اليوم الجمعة التاسع من شهر الله المحرم (تاسوعاء) وحتي الخميس المقبل نهاية الأسبوع القادم، وكما هو معروف فإن شهر الله المحرم خص يالصيام بعد رمضان، وشهر الله المحرم هو أول شهرٍ من الأشهرِ الهجرية، وأحدُ الأشهر الأربعة الحرُم، وأفضلها، وفي هذا الإطار نستعرض معكم أسبوع الطاعات وموسم الخير في شهر الله المحرم

أسبوع الطاعات وموسم الخير في شهر الله المحرم

شهر المحرم.. فضله وأعماله المستحبة

شهر المحرم هو أول شهرٍ من الأشهرِ الهجرية، وأحدُ الأشهر الأربعة الحرُم، وأفضلها، والصوم فيه يلي في الفضل صومَ شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». [أخرجه مسلم]

كما أن شهر المحرم يشتمل علىٰ يوم عاشوراء، الذي أخبر النبيُّ ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري]

الأشهر الحًرم وشمائلها

أجمع العلماء على أن المراد بالأشهر الحًرم هي الشهور الأربعة التالية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.

فعن أبى بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم. ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.”

في كل الأشهر، يجازى الإنسان عن أعماله فإما أن يُجازى بالحسنة وإما بالسيئة، ومن تعظيم الله لتلك الأشهر أن عظَّم الله فيهن الذنب، ومن فضائلها مضاعفة الأجر وتعظيم ثواب العمل الصالح فيها وإجزال المثوبة للمؤمنين المتقين المعظمين لحرمات الله فيها.

فضل يوم عاشوراء وصيام تاسوعاء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله”.

وصيام يوم عاشوراء له من الفضل الكثير، وقال ابن عباس: ((ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضَّلة على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وشهر رمضان” (رواه البخاري).

ويُستحب أن يُصام معه يوم تاسوعاء (اليوم التاسع) مخالفة لليهود، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه: “لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع”.

الأيام البيض في محرم 1447

الأيام البيض هي: اليوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري، وسُمّيت بذلك لأن القمر يكون فيها بدرًا مكتملًا، وسُمّيت كذلك لكون الليل فيها منيرًا.

بالنسبة لشهر محرم 1447، فإن الأيام البيض توافق التواريخ التالية:

13 محرم 1447 هـ = الثلاثاء 7 يوليو 2025

14 محرم 1447 هـ = الأربعاء 8 يوليو 2025

15 محرم 1447 هـ = الخميس 9 يوليو 2025

فضل صيام الأيام البيض في محرم

صيام الأيام البيض من السنن المؤكدة عن النبي ﷺ، فقد ورد عنه: “صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله” (رواه مسلم).ويُعد صيامها في شهر محرم أعظم أجرًا، لأنه داخل في فضل الشهر ذاته، حيث قال النبي ﷺ: “أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم” (رواه مسلم).

ويجتمع في هذه الأيام ثلاثة فضائل: فضل الزمان (شهر محرم) وفضل الأيام (13-14-15) وفضل العبادة (الصيام)

أسبوع الطاعات وموسم الخير في شهر الله المحرم

هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟

تقول دار الإفتاء في جواب السائل: لا مانع شرعًا من صيام شهر المحرم كاملًا؛ لأن الصيام مندوب فيه، وكذا بقية الأشهر الحرم، وأفضلها المحرّم؛ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» رواه أبو داود والترمذي.

أفضل الأعمال في شهر محرم

يستحب للمسلم في هذا الشهر الإكثار من الطاعات، وعلى رأسها:

الصيام، خصوصًا تاسوعاء وعاشوراء، والأيام البيض، والاثنين والخميس

الصدقة ومساعدة المحتاجين

قراءة القرآن الكريم والتدبر في معانيه

الدعاء في أوقات الإجابة وخاصة عند الإفطار

صلة الأرحام وبر الوالدين

قيام الليل والاستغفار في الأسحار



الدعاء في أسبوع الطاعات

قال النبي ﷺ: “ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يُفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم” (رواه الترمذي).

ومن الأدعية المستحبة في هذه الأيام:

اللهم اجعل هذه الأيام بداية للخير والطاعة.

اللهم اغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آتٍ.

اللهم اجعلنا من المقبولين في أيامك المباركة.

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